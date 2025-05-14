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Герб Лева XIV
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Герб Лева XIV
Середа, Травень 14, 2025 - 07:45
До теми
«Мисливська рушниця» на фестивалі "Ja, Mai"
Аделіна Єфіменко
Біль стає станом буття, що резонує з провідною звуковою ідеєю опери – напруження тиші, крізь яку невимовний крик душі зависає у просторі. Наче відголос втраченої краси музику Томаса Лархера обрамляли мадригали Монтеверді.
13.05.25
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Штука
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25
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Штука
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25
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Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25
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Штука
Історія пам’ятника Андрею Шептицькому у Львові
Любов Волошин
Встановлений восени 2015 року монументальний пам’ятник митрополитові Андрею має свою цікаву історію, що сягає початку 1930-х років
09.05.25
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Минуле
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25
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Штука
Валерій Шевчук: підсумок тисячоліття
Володимир Шелухін
Теза про «барокового» Шевчука перетворилася на кліше. А справа складніша, бо своїми дослідженнями він охопив значно ширший діапазон
09.05.25
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Дискурси
Habemus Papam Americanum
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цей конклав став до певної міри сенсацією, мало хто сподівався, що наступним Папою стане американець. Новий Папа має залагодити розкол у самій Церкві й, можливо… врятувати світ.
09.05.25
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У світі