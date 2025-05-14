Герб Лева XIV

Міжнародний фестиваль «Віртуози»

Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.