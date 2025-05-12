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Нестачу розуму не слід пояснювати нестачею пам'яті
Гельвецiй
До теми
Володимир Одрехівський: «Присутність»
Три скульптурні цикли — «Цвіт», «Час» і «Співзвучність» — розкривають у бронзі філософські роздуми митця про людину, природу, час, внутрішню тишу і нашу присутність у цьому світі.
12.05.25
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Штука
Три листки за вікном
Мирослав Трофимук
Нас пов’язувало саме повітря, солодкаво-гірка маса розчинених у цьому повітрі ідей, образів, просто натяків, які безгучно пролинали над нашими головами...
10.05.25
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Дискурси
Андеграунд і ніжність
Львівський театр імені Франца Кафки запрошує поціновувачів поезії долучитися до нового етапу свого проєкту, спрямованого на популяризацію української літератури, презентуючи альбом, присвячений поезії Григорія Чубая.
10.05.25
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Штука
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25
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Штука
Валерій Шевчук: підсумок тисячоліття
Володимир Шелухін
Теза про «барокового» Шевчука перетворилася на кліше. А справа складніша, бо своїми дослідженнями він охопив значно ширший діапазон
09.05.25
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Дискурси
Habemus Papam Americanum
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цей конклав став до певної міри сенсацією, мало хто сподівався, що наступним Папою стане американець. Новий Папа має залагодити розкол у самій Церкві й, можливо… врятувати світ.
09.05.25
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У світі
Реквієм над непохованими
Олеся Ісаюк
Світ неприкаяних душ. Ця неприкаяність – наслідок непохованості й неналежного пам’ятання, бо пам’ять хоч і стерта, але не перестає мучити... «Непохованими» можуть бути як люди, так і сенси.
08.05.25
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Україна
Пора сказати правду
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історію пишуть переможці – пишуть так, як їм вигідно. Це небезпечна ситуація, коли міфи затінюють правду. Путін дуже на це розраховує.
08.05.25
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Дискурси