Війна. Травень 2025 року

Реквієм над непохованими

Олеся Ісаюк

Світ неприкаяних душ. Ця неприкаяність – наслідок непохованості й неналежного пам’ятання, бо пам’ять хоч і стерта, але не перестає мучити... «Непохованими» можуть бути як люди, так і сенси.