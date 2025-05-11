День матері

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Ганна Друль «Мати з дитиною»
Неділя, Травень 11, 2025 - 10:00
До теми
Міжнародний фестиваль «Віртуози»
Фестиваль розгортається як багатовекторна мозаїка, де події об'єднані в декілька тематичних русел. Так постає повна картина — від інтимного камерного до симфонічного епосу, від молодих авторів до класиків, від болю втрат до надії відродження.
09.05.25
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Штука
Валерій Шевчук: підсумок тисячоліття
Володимир Шелухін
Теза про «барокового» Шевчука перетворилася на кліше. А справа складніша, бо своїми дослідженнями він охопив значно ширший діапазон
09.05.25
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Дискурси
Habemus Papam Americanum
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цей конклав став до певної міри сенсацією, мало хто сподівався, що наступним Папою стане американець. Новий Папа має залагодити розкол у самій Церкві й, можливо… врятувати світ.
09.05.25
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У світі
Пора сказати правду
Богдан ПАНКЕВИЧ
Історію пишуть переможці – пишуть так, як їм вигідно. Це небезпечна ситуація, коли міфи затінюють правду. Путін дуже на це розраховує.
08.05.25
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Дискурси
Валерій Шевчук і його богема
Юрій Винничук
Був письменник, якого я вивищував над усіма, якого я вважав і тепер вважаю за найбільшого сучасного прозаїка, рівного найкрутішим лявреатам Нобеля
07.05.25
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Дискурси
Де шукати героя нашого часу?
Олександр ГЛОТОВ
Літературний твір у школі – це та фікція, на прикладі якої держава формує менталітет громадянина. І більше нічого. А міркування про розвиток естетичного смаку?
07.05.25
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Україна
Поклін Матері
У Львові в неділю, 11 травня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького цикл камерних концертів під назвою «Недільні концерти у полудень» відкриє концерт вокальної музики «Богородице Діво», який присвячений світлому Образу Матері.
07.05.25
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Штука
Око прірви
Віталій Портников
Валерій Шевчук. Приклад людини, яка змогла заглянути в саму прірву – і не відвести погляд. Література, здатна народити митця з таким поглядом, – це література зрілої цивілізації
06.05.25
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Дискурси