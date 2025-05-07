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Господи, дай мені чесноту і поміркованість, тільки не зараз
св. Августин
До теми
Поклін Матері
У Львові в неділю, 11 травня, об 11.30 в Музеї Митрополита Андрея Шептицького цикл камерних концертів під назвою «Недільні концерти у полудень» відкриє концерт вокальної музики «Богородице Діво», який присвячений світлому Образу Матері.
07.05.25
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Штука
Форум військових письменників у Львові
Військові письменники, письменники-волонтери та бібліотекарі й видавці з різних регіонів України матимуть зустрічі не лише з читачами у Львові, а й у бібліотеках територіальних громад Львівської області.
06.05.25
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Штука
Сліпий дощ
Андрій Содомора
Якими тільки не бувають дощі!.. Проливні, затяжні, рясні, дрібні, що сіють і що мрячать. Дощі міські, дощі сільські... І раптом – сліпий дощ!
05.05.25
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Дискурси
Десь надра і десь перемир’я
Юрко ТИМЧУК
В такі часи найзацофаніший двійкар знає значення терміну "турбулентність", але великого оптимізму то не додає. Огляд подій тижня в Україні
05.05.25
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Україна
Єврейська карикатура міжвоєнного Львова
Дана Пінчевська
Сильветки деяких карикатуристів єврейської періодики Галичини в контексті доби 1920–1930-х років
05.05.25
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Минуле
Мальтузіанська пастка Франка
Володимир Шелухін
Франко не створив цілісної теорії, але своєю соціологічною уявою в питанні ролі людського капіталу в розвитку виявився значно більш суголосним сучасності, ніж своїм сучасникам
04.05.25
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Минуле
Соляріс
Віталій Портников
Українство – як океан «Соляріса»: незбагненне для гнобителів, здатне жити за власними цивілізаційними законами й поглинати тих, хто намагається нав’язати свої правила.
04.05.25
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Дискурси
Обов’язок любити
Дмитро Єльніков
У правовій системі права згадують завжди у парі – з обов'язками. І коли вважається за прийнятне говорити про право на ненависть, чому не кажуть про обов'язок? Обов’язок любити
03.05.25
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Дискурси