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Валерій Шевчук
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Валерій Шевчук (†6.05.2025)
Вівторок, Травень 6, 2025 - 13:45
До теми
Форум військових письменників у Львові
Військові письменники, письменники-волонтери та бібліотекарі й видавці з різних регіонів України матимуть зустрічі не лише з читачами у Львові, а й у бібліотеках територіальних громад Львівської області.
06.05.25
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Штука
Мальтузіанська пастка Франка
Володимир Шелухін
Франко не створив цілісної теорії, але своєю соціологічною уявою в питанні ролі людського капіталу в розвитку виявився значно більш суголосним сучасності, ніж своїм сучасникам
04.05.25
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Минуле
Соляріс
Віталій Портников
Українство – як океан «Соляріса»: незбагненне для гнобителів, здатне жити за власними цивілізаційними законами й поглинати тих, хто намагається нав’язати свої правила.
04.05.25
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Дискурси
Елегія для лабрадора, кульбабки і джмеля
Василь МАХНО
Буяє світ в траві й над лабрадором. Дзелений як в дитинстві, дзелен-дзвін: то прозвучить тобі джмелиним хором, то проросте кульбабкою в строфі
03.05.25
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Дискурси
Мистецтво, яке нас «будує»
Богдан Мисюга
Нас будує те фундаментальне, що опирається хвилям колективного страху; що мобілізує адекватно реагувати на стихію; на чому відпочиває око, коли хочемо на секунду помріяти
02.05.25
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Штука
Філософічні інтуїції Марини Скугарєвої, мисткині
Тарас Возняк
Відчайдушна, хоч і безнадійна спроба вирватися з троякої закинутості...
02.05.25
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Дискурси
Брати і сестри у первих
Тарас Прохасько
Тата блатні каторжани вчили максимі, на якій тримався їх нелюдський світ, – сім'я за козла не відповідає. Тато ж знав: за все, що стається у великій родині, відповідальність має кожен
01.05.25
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Дискурси
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25
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Штука