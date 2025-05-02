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Таємниця – сутність світу
Рене Маґрітт
До теми
Мистецтво, яке нас «будує»
Богдан Мисюга
Нас будує те фундаментальне, що опирається хвилям колективного страху; що мобілізує адекватно реагувати на стихію; на чому відпочиває око, коли хочемо на секунду помріяти
02.05.25
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Штука
Брати і сестри у первих
Тарас Прохасько
Тата блатні каторжани вчили максимі, на якій тримався їх нелюдський світ, – сім'я за козла не відповідає. Тато ж знав: за все, що стається у великій родині, відповідальність має кожен
01.05.25
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Дискурси
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25
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Штука
Що це за часи такі?
Олександр КОСТЕНКО
«Ми всі в одному човні», який пливе за законами соціальної природи – і щоби бути в безпеці, всі мають дотримуватися цих законів. Неможливо ощасливити людство всупереч їм.
01.05.25
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Україна
Вони були першими
Юрій Винничук
Українська література, на жаль, скидається на айсберг: 10 відсотків – на поверхні, 90 – під водою, бо рукописна спадщина і стара періодика не вивчені і не досліджені
30.04.25
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Дискурси
Через століття – мов у той же слід...
Андрій Содомора
Гортаючи сторінки «Провідника...», не лише оглядаємо світлини, а таки ступаємо (античні сказали б «кращою часткою свого єства») вулицями й площами древнього Львова...
30.04.25
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Минуле
Рослини й русалки: текстиль і кераміка
Львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструє художній проєкт "ЗРОСТАННЯ" із текстильних та скульптурних творів Ганни Животовської і Марини Гандиш.
29.04.25
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Штука
Етичний вимір «нових часів»
Роман КЕЧУР
Страх знижує IQ. Страх змушує нас екстраполювати теперішнє в майбутнє. Нам здається, що так буде завжди. Але історія показує – агресія не безмежна
29.04.25
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Дискурси