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Влодко Маковецький
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П'ятниця, Травень 2, 2025 - 12:30
До теми
Гра із залаштунковими привидами
Захоплива мандрівка театральним світом — із спецефектами, інтерактивом та сюрпризами: уже цієї неділі, 4 травня о 12:00 Львівська національна опера запрошує на виставу-трейлер «Гра в оперу» для родинного перегляду.
01.05.25
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Штука
Що це за часи такі?
Олександр КОСТЕНКО
«Ми всі в одному човні», який пливе за законами соціальної природи – і щоби бути в безпеці, всі мають дотримуватися цих законів. Неможливо ощасливити людство всупереч їм.
01.05.25
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Україна
Рослини й русалки: текстиль і кераміка
Львівська мистецька галерея "Зелена канапа" демонструє художній проєкт "ЗРОСТАННЯ" із текстильних та скульптурних творів Ганни Животовської і Марини Гандиш.
29.04.25
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Штука
Розмови продовжуються
Юрко ТИМЧУК
Язик, як відомо, до Києва доведе, а всі дороги, що характерно, ведуть в Рим, точніше у Ватикан. До Лондона на переговори, щоправда, язик не довів. Огляд подій тижня в Україні.
29.04.25
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Україна
Братерство Львівської та Запорізької філармоній
25 квітня у великій залі Запорізької обласної філармонії відбулася одна з найяскравіших мистецьких подій весни — концерт Академічного симфонічного оркестру під орудою народного артиста України Володимира Сивохопа.
28.04.25
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Штука
Маєва нічка...
Андрій Содомора
Вервечка світелок, що рухалися: з Підзамча тужливими гудками прощався з містом вечірній потяг... Потяглись, як і ті вагонні світелка, що вглибали в ніч, роки, десятиліття
28.04.25
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Дискурси
Бульвар і вулиця
Віталій Портников
Те, що в Одесі немає більше бульвару Жванецького – це не наш вибір, це вибір російської держави і російського суспільства – тобто того, що вони обрали для себе з культурних цінностей
27.04.25
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Дискурси
Нагірна Дама серед катастрофи
Олеся Ісаюк
Метою вбивства живої істоти є намір зробити з її тіла опудало – ти можеш залишити собі свій екзотичний вигляд, але не приведи, Господи, аби за ним ховалася ще й твоя гідність та ідентичність. Трагедія кримських татар у "Кисневій станції".
26.04.25
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Україна