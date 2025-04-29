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Непогано зазнати змін, та зле існувати завдяки їм
Марк Аврелій
До теми
Розмови продовжуються
Юрко ТИМЧУК
Язик, як відомо, до Києва доведе, а всі дороги, що характерно, ведуть в Рим, точніше у Ватикан. До Лондона на переговори, щоправда, язик не довів. Огляд подій тижня в Україні.
29.04.25
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Україна
Бульвар і вулиця
Віталій Портников
Те, що в Одесі немає більше бульвару Жванецького – це не наш вибір, це вибір російської держави і російського суспільства – тобто того, що вони обрали для себе з культурних цінностей
27.04.25
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Дискурси
Нагірна Дама серед катастрофи
Олеся Ісаюк
Метою вбивства живої істоти є намір зробити з її тіла опудало – ти можеш залишити собі свій екзотичний вигляд, але не приведи, Господи, аби за ним ховалася ще й твоя гідність та ідентичність. Трагедія кримських татар у "Кисневій станції".
26.04.25
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Україна
Богданові Коху – 100!
Юрко Кох
Янівський та сибірський концтабори не зламали в Богдана Коха любов до життя, повагу до людей та відданість рідній сцені. Спогади сина актора про татуся
26.04.25
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Минуле
Індія-Пакистан: ймовірність війни між ядерними державами
Максим МУЛЯР
Після теракту в Кашмірі Індія й Пакистан вчергове опинилися на межі війни. Наскільки ймовірним є найтрагічніший сценарій.
25.04.25
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У світі
Ukrainian Lives Matter (2)
Микола Рябчук
Єдина надія – що американці в якийсь момент зрозуміють, що життя українців також мають значення і Марко Рубіо повторить свої слова про неможливість жити біч-о-біч із терористами
25.04.25
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Дискурси
Мистецькі ігри розуму
Мінімалістична виставка«Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка представляє об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи. Із більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.
24.04.25
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Штука
Долаючи крутизни життьовí
Андрій Содомора
Якби тільки двома штрихами окреслити портрет Бориса Білинського, то вибрав би два моменти, пов'язані з ключовими словами 'цікаво' та 'позиція'
24.04.25
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Минуле