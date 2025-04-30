Edouard Manet

Нагірна Дама серед катастрофи

Олеся Ісаюк

Метою вбивства живої істоти є намір зробити з її тіла опудало – ти можеш залишити собі свій екзотичний вигляд, але не приведи, Господи, аби за ним ховалася ще й твоя гідність та ідентичність. Трагедія кримських татар у "Кисневій станції".