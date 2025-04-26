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Наш рай або тут, або ніде
Генрі Торо
До теми
Богданові Коху – 100!
Юрко Кох
Янівський та сибірський концтабори не зламали в Богдана Коха любов до життя, повагу до людей та відданість рідній сцені. Спогади сина актора про татуся
26.04.25
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Минуле
Індія-Пакистан: ймовірність війни між ядерними державами
Максим МУЛЯР
Після теракту в Кашмірі Індія й Пакистан вчергове опинилися на межі війни. Наскільки ймовірним є найтрагічніший сценарій.
25.04.25
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У світі
Ukrainian Lives Matter (2)
Микола Рябчук
Єдина надія – що американці в якийсь момент зрозуміють, що життя українців також мають значення і Марко Рубіо повторить свої слова про неможливість жити біч-о-біч із терористами
25.04.25
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Дискурси
Мистецькі ігри розуму
Мінімалістична виставка«Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка представляє об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи. Із більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.
24.04.25
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Штука
Долаючи крутизни життьовí
Андрій Содомора
Якби тільки двома штрихами окреслити портрет Бориса Білинського, то вибрав би два моменти, пов'язані з ключовими словами 'цікаво' та 'позиція'
24.04.25
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Минуле
Ліси за Галичем ледь білі від черемхи
Тарас Прохасько
Весною, отакою весною, коли ледь зелено, ледь біло, ледь чорно, ледь прозоро, я думав, що цю залізницю власне для оцеї весни проклали...
24.04.25
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Дискурси
Львівський галерейний вікенд 2025
З 25 по 27 квітня двадцять мистецьких локацій знову запрошують поціновувачів мистецтва і пропонують насичену програму. Протягом трьох днів глядачі зможуть зануритись у атмосферу сучасного мистецтва.
24.04.25
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Штука
Дніпровський джаз
Тут народні українські пісні та авторські композиції поєднуються в сучасних музичних формах та композиторських баченнях молодих та амбіційних музикантів.
24.04.25
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Штука