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«Wisła»
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78 років тому в ПНР почалася операція «Вісла»
Понеділок, Квітень 28, 2025 - 13:00
До теми
Індія-Пакистан: ймовірність війни між ядерними державами
Максим МУЛЯР
Після теракту в Кашмірі Індія й Пакистан вчергове опинилися на межі війни. Наскільки ймовірним є найтрагічніший сценарій.
25.04.25
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У світі
Мистецькі ігри розуму
Мінімалістична виставка«Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка представляє об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи. Із більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.
24.04.25
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Штука
Долаючи крутизни життьовí
Андрій Содомора
Якби тільки двома штрихами окреслити портрет Бориса Білинського, то вибрав би два моменти, пов'язані з ключовими словами 'цікаво' та 'позиція'
24.04.25
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Минуле
Ліси за Галичем ледь білі від черемхи
Тарас Прохасько
Весною, отакою весною, коли ледь зелено, ледь біло, ледь чорно, ледь прозоро, я думав, що цю залізницю власне для оцеї весни проклали...
24.04.25
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Дискурси
Львівський галерейний вікенд 2025
З 25 по 27 квітня двадцять мистецьких локацій знову запрошують поціновувачів мистецтва і пропонують насичену програму. Протягом трьох днів глядачі зможуть зануритись у атмосферу сучасного мистецтва.
24.04.25
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Штука
Дніпровський джаз
Тут народні українські пісні та авторські композиції поєднуються в сучасних музичних формах та композиторських баченнях молодих та амбіційних музикантів.
24.04.25
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Штука
Небесні на Землі
Виставка робіт Катерини Косьяненко — це живописний цикл кінця 2024 — початку 2025 року: колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне.
23.04.25
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Штука
Бий своїх...
Юрій Винничук
Винниченка в Україні було поховано двічі: у 1933, коли перестали його видавати, і тоді в 1970-му, коли заткали усім рота. Дивує спроба поховати його в 2025-му
23.04.25
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Дискурси