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Лінн Чедвік «Сильний вітер на сходах II» (1992)
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Лінн Чедвік «Сильний вітер на сходах II» (1992)
П'ятниця, Квітень 25, 2025 - 13:00
До теми
Мистецькі ігри розуму
Мінімалістична виставка«Раціо» Тамари Грідяєвої та Назара Симотюка представляє об’ємні просторові інсталяції та яскраві рельєфи. Із більшістю творів відвідувачі можуть взаємодіяти: пересувати та утворювати інший вигляд.
24.04.25
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Штука
Львівський галерейний вікенд 2025
З 25 по 27 квітня двадцять мистецьких локацій знову запрошують поціновувачів мистецтва і пропонують насичену програму. Протягом трьох днів глядачі зможуть зануритись у атмосферу сучасного мистецтва.
24.04.25
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Штука
Дніпровський джаз
Тут народні українські пісні та авторські композиції поєднуються в сучасних музичних формах та композиторських баченнях молодих та амбіційних музикантів.
24.04.25
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Штука
Небесні на Землі
Виставка робіт Катерини Косьяненко — це живописний цикл кінця 2024 — початку 2025 року: колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне.
23.04.25
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Штука
Довіра до тексту
Роксана Харчук
Війна повністю змінює оптику і стає шансом для якісної зміни і людини, і суспільства, і мистецтва. Довіру до тексту викликає передусім правдивість зображених у ньому реалій, деталей, органічність мови і вмотивованість поведінки його персонажів.
22.04.25
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Штука
Ukrainian Lives Matter
Микола Рябчук
Дискурсивний прийом номіналізації абстрактних категорій, що наділяє їх незалежною силою і дозволяє їм діяти самостійно, затушовує реальних злочинців, які ними оперують
22.04.25
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Дискурси
Перемирна петля
Юрко ТИМЧУК
Саме під Великдень американці устами держсекретаря Марка Рубіо сказали, що «вмивають руки», бо втомилися від війни в Україні. З нащадка кубинських емігрантів Понтій Пілат так собі, але Голгофі то байдуже
22.04.25
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Україна
Київський Театр драматургів у Львові
Текст Анастасії Косодій “Вісім коротких композицій про життя українців для західної аудиторії” мав довгу, успішну історію сценічних читань у Данії та Нідерландах та врешті режисерка Анастасія Сегеда здійснила його постановку.
21.04.25
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Штука