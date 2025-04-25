Лінн Чедвік «Сильний вітер на сходах II» (1992)

Перемирна петля

Юрко ТИМЧУК

Саме під Великдень американці устами держсекретаря Марка Рубіо сказали, що «вмивають руки», бо втомилися від війни в Україні. З нащадка кубинських емігрантів Понтій Пілат так собі, але Голгофі то байдуже