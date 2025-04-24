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Війна. Квітень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2025 року
Четвер, Квітень 24, 2025 - 12:15
До теми
Львівський галерейний вікенд 2025
З 25 по 27 квітня двадцять мистецьких локацій знову запрошують поціновувачів мистецтва і пропонують насичену програму. Протягом трьох днів глядачі зможуть зануритись у атмосферу сучасного мистецтва.
24.04.25
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Штука
Дніпровський джаз
Тут народні українські пісні та авторські композиції поєднуються в сучасних музичних формах та композиторських баченнях молодих та амбіційних музикантів.
24.04.25
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Штука
Небесні на Землі
Виставка робіт Катерини Косьяненко — це живописний цикл кінця 2024 — початку 2025 року: колаж-есе, в якому існують буденність та сакральність, земне та небесне, святе та грішне, трагічне та радісне.
23.04.25
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Штука
Довіра до тексту
Роксана Харчук
Війна повністю змінює оптику і стає шансом для якісної зміни і людини, і суспільства, і мистецтва. Довіру до тексту викликає передусім правдивість зображених у ньому реалій, деталей, органічність мови і вмотивованість поведінки його персонажів.
22.04.25
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Штука
Київський Театр драматургів у Львові
Текст Анастасії Косодій “Вісім коротких композицій про життя українців для західної аудиторії” мав довгу, успішну історію сценічних читань у Данії та Нідерландах та врешті режисерка Анастасія Сегеда здійснила його постановку.
21.04.25
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Штука
Стежками однієї рими
Андрій Содомора
Тому й слів, а вони теж «насінини», теж «крилаті», так багато: ану ж котресь та западе в чиюсь живу чутливу душу, на саме дно...
21.04.25
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Дискурси
Великоднє послання Глави УГКЦ
Кир Святослав
Цього світлого дня Христового Воскресіння ми ясно бачимо, що наш Спаситель не лише страждає в тілі та ранах України, а й воскресає у нас!
20.04.25
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Дискурси
Відв’язують ослицю
Василь МАХНО
Горлають по оборах когути. Надходить час – ніщо не відмотаєш. Отець мовчить. Прохання зависає. І вкопують в каміння три хрести. Напишуть нам про все євангелісти
19.04.25
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Дискурси