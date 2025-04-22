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Війна. Квітень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2025 року
Вівторок, Квітень 22, 2025 - 13:00
До теми
Великоднє послання Глави УГКЦ
Кир Святослав
Цього світлого дня Христового Воскресіння ми ясно бачимо, що наш Спаситель не лише страждає в тілі та ранах України, а й воскресає у нас!
20.04.25
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Дискурси
Турянська: плащаниця
Нині, у Страсну п'ятницю 18 квітня, о 18:00 в костелі з села Язлівчика Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриє виставку відомої української художниці Олени Турянської "За образом і подобою".
18.04.25
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Штука
Воістину Воскрес!
Тарас Прохасько
Коли пройти власноруч, власнодум, власнослів весняну реколекцію, то те, що Христос Воскрес, перестає бути чимось незбагненним. У Божій практиці це не є ніяким чудом
18.04.25
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Дискурси
Розп’яття Ісуса Христа: причини фізичної смерті
Ярослав Шпарик
Страта Ісуса Христа через розп'яття і Його воскресіння – кульмінація Євангелія. Медичний погляд на ці священні події
18.04.25
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Минуле
Три по сто років самотності
Євген Жураковський
Dulcis fumus patriae. Дим вітчизни солодкий, а розуміння цього сповна приходить тоді, коли є ризик втратити свою Вітчизну.
17.04.25
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Дискурси
Кому пан, а кому мужчина
Юрій Винничук
Постала дилема, як подавати такі поняття, як міс, місис, містер і т. д. Чи так, як в оригіналі, чи по-нашому: панна, пані, пан?
16.04.25
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Дискурси
Завжди є місце шоу
Юрко ТИМЧУК
Планеті не пощастило, і Грег Стілсон з кінгівської «Мертвої зони» матеріалізувався та прекрасно себе почуває, а з реальним Джоном Смітом якось не вийшло. Огляд подій тижня.
15.04.25
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Україна
Бенкет козлів
Віталій Портников
Маріо Варґас Льйоса – блискучий політичний мислитель, він зумів точно сформулювати головну загрозу сучасної демократії: однаково небезпечними для неї є як праві, так і ліві радикали.
14.04.25
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Дискурси