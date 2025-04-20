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Колишні покоління лишили нам не стільки готові рішення питань, скільки самі питання
Сенека
До теми
Великоднє послання Глави УГКЦ
Кир Святослав
Цього світлого дня Христового Воскресіння ми ясно бачимо, що наш Спаситель не лише страждає в тілі та ранах України, а й воскресає у нас!
20.04.25
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Дискурси
Турянська: плащаниця
Нині, у Страсну п'ятницю 18 квітня, о 18:00 в костелі з села Язлівчика Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриє виставку відомої української художниці Олени Турянської "За образом і подобою".
18.04.25
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Штука
Воістину Воскрес!
Тарас Прохасько
Коли пройти власноруч, власнодум, власнослів весняну реколекцію, то те, що Христос Воскрес, перестає бути чимось незбагненним. У Божій практиці це не є ніяким чудом
18.04.25
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Дискурси
Розп’яття Ісуса Христа: причини фізичної смерті
Ярослав Шпарик
Страта Ісуса Христа через розп'яття і Його воскресіння – кульмінація Євангелія. Медичний погляд на ці священні події
18.04.25
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Минуле
Три по сто років самотності
Євген Жураковський
Dulcis fumus patriae. Дим вітчизни солодкий, а розуміння цього сповна приходить тоді, коли є ризик втратити свою Вітчизну.
17.04.25
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Дискурси
Кому пан, а кому мужчина
Юрій Винничук
Постала дилема, як подавати такі поняття, як міс, місис, містер і т. д. Чи так, як в оригіналі, чи по-нашому: панна, пані, пан?
16.04.25
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Дискурси
Завжди є місце шоу
Юрко ТИМЧУК
Планеті не пощастило, і Грег Стілсон з кінгівської «Мертвої зони» матеріалізувався та прекрасно себе почуває, а з реальним Джоном Смітом якось не вийшло. Огляд подій тижня.
15.04.25
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Україна
Бенкет козлів
Віталій Портников
Маріо Варґас Льйоса – блискучий політичний мислитель, він зумів точно сформулювати головну загрозу сучасної демократії: однаково небезпечними для неї є як праві, так і ліві радикали.
14.04.25
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Дискурси