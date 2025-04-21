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Помер папа Франціск
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Помер папа Франціск
Понеділок, Квітень 21, 2025 - 11:15
До теми
Турянська: плащаниця
Нині, у Страсну п'ятницю 18 квітня, о 18:00 в костелі з села Язлівчика Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриє виставку відомої української художниці Олени Турянської "За образом і подобою".
18.04.25
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Штука
Розп’яття Ісуса Христа: причини фізичної смерті
Ярослав Шпарик
Страта Ісуса Христа через розп'яття і Його воскресіння – кульмінація Євангелія. Медичний погляд на ці священні події
18.04.25
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Минуле
Три по сто років самотності
Євген Жураковський
Dulcis fumus patriae. Дим вітчизни солодкий, а розуміння цього сповна приходить тоді, коли є ризик втратити свою Вітчизну.
17.04.25
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Дискурси
Кому пан, а кому мужчина
Юрій Винничук
Постала дилема, як подавати такі поняття, як міс, місис, містер і т. д. Чи так, як в оригіналі, чи по-нашому: панна, пані, пан?
16.04.25
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Дискурси
Завжди є місце шоу
Юрко ТИМЧУК
Планеті не пощастило, і Грег Стілсон з кінгівської «Мертвої зони» матеріалізувався та прекрасно себе почуває, а з реальним Джоном Смітом якось не вийшло. Огляд подій тижня.
15.04.25
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Україна
Бенкет козлів
Віталій Портников
Маріо Варґас Льйоса – блискучий політичний мислитель, він зумів точно сформулювати головну загрозу сучасної демократії: однаково небезпечними для неї є як праві, так і ліві радикали.
14.04.25
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Дискурси
Актуальність опери у вічних питаннях
Дем’ян Матушевський, Тарас Конощенко
Музикознавиця Аделіна Єфіменко зустрілася з українськими співаками, задіяними в головних партіях Зарастро і Папагено у новій постановці «Чарівної флейти», і пропонує більше довідатися про цю «вічну історію» В. А. Моцарта
14.04.25
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Штука
30-ліття «Віртуозів Львова»
Роман РЕВАКОВИЧ
З нагоди ювілею – концерт у Львівській філармонії ім. Мирослава Скорика. З «Віртуозами Львова» – знамениті львівські солісти: скрипалька Лідія Футорська та піаніст Йожеф Ермінь
13.04.25
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Штука