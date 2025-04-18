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Ідіть же й навчіться, що то значить «хочу милосердя, а не жертви»
Матея 9:13
До теми
Турянська: плащаниця
Нині, у Страсну п'ятницю 18 квітня, о 18:00 в костелі з села Язлівчика Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відкриє виставку відомої української художниці Олени Турянської "За образом і подобою".
18.04.25
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Штука
Три по сто років самотності
Євген Жураковський
Dulcis fumus patriae. Дим вітчизни солодкий, а розуміння цього сповна приходить тоді, коли є ризик втратити свою Вітчизну.
17.04.25
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Дискурси
Актуальність опери у вічних питаннях
Дем’ян Матушевський, Тарас Конощенко
Музикознавиця Аделіна Єфіменко зустрілася з українськими співаками, задіяними в головних партіях Зарастро і Папагено у новій постановці «Чарівної флейти», і пропонує більше довідатися про цю «вічну історію» В. А. Моцарта
14.04.25
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Штука
30-ліття «Віртуозів Львова»
Роман РЕВАКОВИЧ
З нагоди ювілею – концерт у Львівській філармонії ім. Мирослава Скорика. З «Віртуозами Львова» – знамениті львівські солісти: скрипалька Лідія Футорська та піаніст Йожеф Ермінь
13.04.25
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Штука
Соляріс. Балетне одкровення
Вікторія Антошевська
11 квітня закарбувалося в памʼяті безцінним відчуттям причетності до істинного мистецького тріумфу Львівської національної опери – прем'єри балету "Соляріс" як вершинного досягнення сучасного українського музичного театру.
13.04.25
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Штука
Кінець історії
Віталій Портников
Ми були впевнені, що свобода і демократія мають сильного захисника. У світі, де США – не прапороносець ліберальної демократії, ми ще не жили. І жити в такому світі незатишно.
13.04.25
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Дискурси
Не зломимо своїх присяг
ФОТОРЕПОРТАЖ
Урочисто з вимаршем львівський Пласт відзначив 113-ту річницю з дня першої пластової присяги, яку у Львові вперше склали юнаки під керівництвом Олександра Тисовського
12.04.25
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Галичина
Межа війни
Олеся Ісаюк
Піти за духом часу – це не лише про мораль, гідність і патріотизм. Це про розрив зв’язків з усім дотеперішнім настільки капітальний, що сягає навіть поза ту межу, яка ділить життя і смерть
12.04.25
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Галичина