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Чи є щось необхiднiше людинi, як дихати. I на те повсюди є повiтря...
Сковорода
До теми
Актуальність опери у вічних питаннях
Дем’ян Матушевський, Тарас Конощенко
Музикознавиця Аделіна Єфіменко зустрілася з українськими співаками, задіяними в головних партіях Зарастро і Папагено у новій постановці «Чарівної флейти», і пропонує більше довідатися про цю «вічну історію» В. А. Моцарта
14.04.25
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Штука
Соляріс. Балетне одкровення
Вікторія Антошевська
11 квітня закарбувалося в памʼяті безцінним відчуттям причетності до істинного мистецького тріумфу Львівської національної опери – прем'єри балету "Соляріс" як вершинного досягнення сучасного українського музичного театру.
13.04.25
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Штука
Кінець історії
Віталій Портников
Ми були впевнені, що свобода і демократія мають сильного захисника. У світі, де США – не прапороносець ліберальної демократії, ми ще не жили. І жити в такому світі незатишно.
13.04.25
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Дискурси
Не зломимо своїх присяг
ФОТОРЕПОРТАЖ
Урочисто з вимаршем львівський Пласт відзначив 113-ту річницю з дня першої пластової присяги, яку у Львові вперше склали юнаки під керівництвом Олександра Тисовського
12.04.25
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Галичина
Межа війни
Олеся Ісаюк
Піти за духом часу – це не лише про мораль, гідність і патріотизм. Це про розрив зв’язків з усім дотеперішнім настільки капітальний, що сягає навіть поза ту межу, яка ділить життя і смерть
12.04.25
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Галичина
Гурт і гарт: Петро Франко і «Пласт»
Наталя Тихолоз
12 квітня 1912 року сорок членів української скаутської організації склали першу пластову присягу. Саме ця дата є днем народження «Пласту»
11.04.25
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Минуле
Творити цілісні сценічні світи
Світлана Рейніш
У рідному місті письменника-фантаста Станіслава Лема його культовий роман "Соляріс" оживе в унікальному сценічному втіленні Світлани Рейніш як балет на музику Олександра Родіна.
11.04.25
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Штука
Танцювальний перформанс з Литви
Перформанс запрошує до художнього дослідження канонів ідентичности в хіп-хоп танці, переосмислює концепцію безкордонного світу через взаємодію культур.
10.04.25
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Штука