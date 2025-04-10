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Війна. Квітень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2025 року
Четвер, Квітень 10, 2025 - 10:15
До теми
Вість радості посеред війни
12 квітня у Львові, Театральний центр «Слово і голос» та відома співачка-акторка Наталія Половинка в мистецькому просторі LEM збирають усю Україну в грандіозному дійстві “Розмова птахів”.
10.04.25
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Штука
Андеґраундна "Скриня" та її автор
У львівській мистецькій галереї "БандеРоль" три тижні триватиме унікальна виставка “Грицько Чубай. Світло і Сповідь” – до 75-річчя знаного українського поета. Серед експонатів – особисті речі та малюнки.
09.04.25
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Штука
Кабаретове марення коханням
11-12, 17 квітня на камерній сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави у жанрі нуар-кабаре «Оркестр» французького драматурга Жана Ануя в українському перекладі Соломії Гриценяк.
09.04.25
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Штука
Політичні протести й пост-панк
Heavenphetamine
У артцентрі «Дзиґа» відбувся виступ японського гурту Heavenphetamine у складі Хірокі та Сари. З початку повномасштабного вторгнення гурт активно підтримує Україну та періодично відвідує її з перформансами.
09.04.25
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Штука
Графіка Великої війни
Цикл рисунків Новаківського періоду Великої війни охоплює широку тематику: від передчуття катастрофи до зображень ран, травм, фантастичних монстрів і міфологічних образів, що відображають хаос і жах воєнних дій.
08.04.25
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Штука
Тиждень музичної терапії
Львівський органний зал долучається до Всесвітнього тижня музичної терапії, який відзначається щороку з 10 по 15 квітня. У концертному залі на слухачів очікує кілька концертів цілющої класики.
07.04.25
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Штука
Глобальне щось
Юрко ТИМЧУК
Традиційно констатуємо, що сто мудреців за рік не виправлять спаскудженого одним дурнем за годину. І мова не тільки про тарифи.
07.04.25
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Україна
Писанка на щастя
Цю колекцію авторської писанки майстриня Галина Сиротюк формувала понад 30 років. Збірка містить як перші спроби писанкування, так і писанки останніх років, що вирізняються майстерністю виконання.
06.04.25
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Штука