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Богдан Сорока
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десять років як відійшов Богдан Сорока
Середа, Квітень 9, 2025 - 17:45
До теми
Графіка Великої війни
Цикл рисунків Новаківського періоду Великої війни охоплює широку тематику: від передчуття катастрофи до зображень ран, травм, фантастичних монстрів і міфологічних образів, що відображають хаос і жах воєнних дій.
08.04.25
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Штука
Тиждень музичної терапії
Львівський органний зал долучається до Всесвітнього тижня музичної терапії, який відзначається щороку з 10 по 15 квітня. У концертному залі на слухачів очікує кілька концертів цілющої класики.
07.04.25
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Штука
Писанка на щастя
Цю колекцію авторської писанки майстриня Галина Сиротюк формувала понад 30 років. Збірка містить як перші спроби писанкування, так і писанки останніх років, що вирізняються майстерністю виконання.
06.04.25
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Штука
Зірковий концерт джазу
Концерт світових зірок імпровізаційного джазу у великій виставковій залі Jam Factory Art Center у Львові відбудеться 8 квітня, у рамках європейського туру приїдуть легендарний саксофоніст Джо Макфі, тромбоніст Стів Свелл, контрабасист Марк Токар і барабанщик Клаус Кугель.
05.04.25
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Штука
Нарцис
Василь МАХНО
Висаджується в чорну персть нарцис. Поки що одинокий, наче пес. Бузок брунькує, переживши стрес, бо грім у бубон опівночі бухав.
05.04.25
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Дискурси
«Негуманна» зброя. А яка розумна цьому альтернатива?
Максим МУЛЯР
Країни НАТО, які свого часу дружно підписали Оттавську конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, тепер так само дружно свої підписи відкликають. Щоправда поки що не всі – лише сусіди Росії.
04.04.25
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У світі
Магія скрипкового зізнання
Бартоломей Телев’як
Цей твір належить до скрипкових концертів усіх часів — він звучить абсолютно магічно, адже його Бейла Барток присвятив коханій Стефі Гейєр, яка берегла його до власної смерті, не наважуючись відкрити світові.
04.04.25
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Штука
Бабці своїх внуків чи внуки своїх бабців
Тарас Прохасько
Після того, коли здається, що нічого вже не буде, а ти живий, і тобі лиш сорок, то всього буде ще багато. І буде думка, що для чогось мусиш бути
03.04.25
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Дискурси