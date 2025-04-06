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Благодіяння, негідно застосовані, перетворюються в злодіяння
Цицерон
До теми
Писанка на щастя
Цю колекцію авторської писанки майстриня Галина Сиротюк формувала понад 30 років. Збірка містить як перші спроби писанкування, так і писанки останніх років, що вирізняються майстерністю виконання.
06.04.25
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Штука
Зірковий концерт джазу
Концерт світових зірок імпровізаційного джазу у великій виставковій залі Jam Factory Art Center у Львові відбудеться 8 квітня, у рамках європейського туру приїдуть легендарний саксофоніст Джо Макфі, тромбоніст Стів Свелл, контрабасист Марк Токар і барабанщик Клаус Кугель.
05.04.25
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Штука
«Негуманна» зброя. А яка розумна цьому альтернатива?
Максим МУЛЯР
Країни НАТО, які свого часу дружно підписали Оттавську конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, тепер так само дружно свої підписи відкликають. Щоправда поки що не всі – лише сусіди Росії.
04.04.25
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У світі
Магія скрипкового зізнання
Бартоломей Телев’як
Цей твір належить до скрипкових концертів усіх часів — він звучить абсолютно магічно, адже його Бейла Барток присвятив коханій Стефі Гейєр, яка берегла його до власної смерті, не наважуючись відкрити світові.
04.04.25
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Штука
Бабці своїх внуків чи внуки своїх бабців
Тарас Прохасько
Після того, коли здається, що нічого вже не буде, а ти живий, і тобі лиш сорок, то всього буде ще багато. І буде думка, що для чогось мусиш бути
03.04.25
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Дискурси
Дмитро Стецько: «Дорога довша як життя»
Він тримав конкурентоздатний світовий рівень. Не терпів кон’юнктури, усвідомлював значущість і відповідальність своєї професії. Вважав, що мистецькі твори призначені не лише для споглядання, вони мають нести духовну інформацію.
03.04.25
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Штука
Як шукали собі пару в давній Галичині
Юрій Винничук
Ідея шукати собі пару через пресу спочатку здавалася дивною і навіть скандальною
02.04.25
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Дискурси
Війна в об'єктиві польських репортерів
Ці світлини розповідають про трагедію війни та боротьбу українського народу за свою державність і свободу. Твори відомих польських фотокореспондентів, що були опубліковані у провідних світових медіа, є свідоцтвом жахіть, які принесла російська агресія.
02.04.25
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Штука