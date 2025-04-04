Створити свою особистість означає усвідомити свої стосунки

«Негуманна» зброя. А яка розумна цьому альтернатива?

Максим МУЛЯР

Країни НАТО, які свого часу дружно підписали Оттавську конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, тепер так само дружно свої підписи відкликають. Щоправда поки що не всі – лише сусіди Росії.