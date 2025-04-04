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Іван Вакарчук
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П'ять років без Івана Вакарчука
П'ятниця, Квітень 4, 2025 - 20:15
До теми
«Негуманна» зброя. А яка розумна цьому альтернатива?
Максим МУЛЯР
Країни НАТО, які свого часу дружно підписали Оттавську конвенцію про заборону використання протипіхотних мін, тепер так само дружно свої підписи відкликають. Щоправда поки що не всі – лише сусіди Росії.
04.04.25
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У світі
Магія скрипкового зізнання
Бартоломей Телев’як
Цей твір належить до скрипкових концертів усіх часів — він звучить абсолютно магічно, адже його Бейла Барток присвятив коханій Стефі Гейєр, яка берегла його до власної смерті, не наважуючись відкрити світові.
04.04.25
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Штука
Дмитро Стецько: «Дорога довша як життя»
Він тримав конкурентоздатний світовий рівень. Не терпів кон’юнктури, усвідомлював значущість і відповідальність своєї професії. Вважав, що мистецькі твори призначені не лише для споглядання, вони мають нести духовну інформацію.
03.04.25
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Штука
Війна в об'єктиві польських репортерів
Ці світлини розповідають про трагедію війни та боротьбу українського народу за свою державність і свободу. Твори відомих польських фотокореспондентів, що були опубліковані у провідних світових медіа, є свідоцтвом жахіть, які принесла російська агресія.
02.04.25
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Штука
Самобутній джаз Івана Падуара
Вікторія Майсун
Повернення бельгійського джазмена Івана Падуара на українську сцену — довгоочікувана подія, що зібрала практично повну залу поціновувачів джазу у Львівській філармонії.
02.04.25
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Штука
Діалог митців поза часом
Олеся Домарадзька
1 – 27 квітня 2025 року львівська артгалерея «Зелена канапа» демонструватиме виставку «Діалог поза часом», укладену із малярських творів св.п. Володимира Стецули та Володимира Луцика.
01.04.25
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Штука
Квітень в Органному залі
Цього квітня Львівський органний зал приготував для відвідувачів понад 50 подій! Серед найяскравіших – світові прем'єри, симфонічні вечори, концерти при свічках.
01.04.25
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Штука
Часи переведення стрілок
Юрко ТИМЧУК
Маніпуляції з годинниками і часткове сонячне затемнення пережили, снігопади та інші катаклізми відклали на квітень. Огляд подій минулого тижня в Україні.
31.03.25
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Україна