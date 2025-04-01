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Війна. Квітень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Квітень 2025 року
Вівторок, Квітень 1, 2025 - 09:15
До теми
Навіщо література і чи потрібна вона?
Роксана Харчук
Доля окремої людини, родини, країни й цілої цивілізації вирішується не тільки на полі бою. Вона пишеться також у книжках. Іноді й ціною власного життя і благополуччя. Усе справжнє має високу ціну. І це правило чинне як для Заходу, так і для Сходу.
31.03.25
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Штука
Подарунок з Греції
Василь МАХНО
З кожним роком все важче підніматися дерев’яними сходами за Одіссеєм на той корабель, що долатиме бурхливе море поміж Сциллою й Харибдою.
29.03.25
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Дискурси
Пощо вино?
Левко Довган
Вино допомагає не забути мову. Ословлювати напівтони і післясмаки. Але також і просто спонукає говорити до того, з ким ділиш пляшку
28.03.25
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Дискурси
Знайти сенс у тривожному світі
Іван Крастев • Тімоті Снайдер
Дехто, особливо заможніші, почали вірити, що можна жити вічно. Безсмертя – це вже не мрія, це проєкт. І це змінює все
27.03.25
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Дискурси
З чого зроблений
Тарас Прохасько
Усе своє – не наше, а безсмертне. Ми маємо тільки певну порцію часу, щоби оце собою визнати. І на той найменший відтинок часу наважитися цим мікрокосмосом заґаздувати
27.03.25
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Дискурси
Незламні творчістю
28 березня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відбудеться відкриття виставкового проєкту «UNBROKEN: За обрієм», який реалізують спільно з Національним реабілітаційним центром UNBROKEN.
27.03.25
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Штука
Львівське мистецтво зі столичної галереї
100 творів львівських художників із колекції київської галереї «НЮ АРТ», а також вибрані роботи зі збірки Інституту колекціонерства: уперше за багато десятиліть львів’яни та гості міста матимуть змогу побачити твори, які довгий час не експоновано у Львові.
27.03.25
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Штука
Легенда Добростанської води
Юрій Винничук
У Львові здавна була найкраща вода, на диво смачна справжня джерельна вода з Волі Добростанської, словом – «цимес пікіс».
26.03.25
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Дискурси