Війна. Квітень 2025 року

Навіщо література і чи потрібна вона?

Роксана Харчук

Доля окремої людини, родини, країни й цілої цивілізації вирішується не тільки на полі бою. Вона пишеться також у книжках. Іноді й ціною власного життя і благополуччя. Усе справжнє має високу ціну. І це правило чинне як для Заходу, так і для Сходу.