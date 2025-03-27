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Але ж міру чекання перестаєш вже чекати
Альбер Камю
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Незламні творчістю
28 березня в Центрі інтелектуального мистецтва Меркурій відбудеться відкриття виставкового проєкту «UNBROKEN: За обрієм», який реалізують спільно з Національним реабілітаційним центром UNBROKEN.
27.03.25
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Штука
Львівське мистецтво зі столичної галереї
100 творів львівських художників із колекції київської галереї «НЮ АРТ», а також вибрані роботи зі збірки Інституту колекціонерства: уперше за багато десятиліть львів’яни та гості міста матимуть змогу побачити твори, які довгий час не експоновано у Львові.
27.03.25
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Штука
Чесноти як цивілізаційний маркер
Михайло Гузюк
Подумати: у звичайному молитвенику нашою бабусі можна знайти список морально-етичних якостей, які плекали мислителі Європи тисячі років!
25.03.25
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Дискурси
«Чарівна флейта» в Нюрнберзькій опері
©Аделіна Єфіменко
Нова надрадикальна постановка Нюрнберзької опери моцартівсього шедевру «Чарівна флейта» викликала серед публіки захоплення, але післясмак події залишив більше питань, як відповідей.
25.03.25
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Штука
Коли здоровий глузд не встигає
Юрко ТИМЧУК
Оглядаючи сучасні події, бачиш, що мав рацію козак Василь з «Пропалої грамоти», кажучи: «Люди, вам все це сниться». Як і його рекомендація «плюнь дурневі в очі»...
25.03.25
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Україна
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25
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Штука
Піти собі...
Андрій Содомора
Піти собі – це щоб побути зі собою, зі своєю душею. Частка «собі» – це часточка того мікрокосму, яку, перебуваючи у великому світі, людина вибудовує для своєї душі...
24.03.25
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Дискурси
Перформанс Maria Lui Quintet у “Дзизі”
Вікторія Майсун
На сцені “Дзиґи” звучали здебільшого англомовні композиції у стилі ф’южн. Музиканти експериментували з ритмом, синтезуванням вокалу, чергуванням сольних імпровізацій.
23.03.25
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Штука