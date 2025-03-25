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Минуле божевілля не розкриває людям очі на божевілля теперішнє
Гельвецій
До теми
«Чарівна флейта» в Нюрнберзькій опері
©Аделіна Єфіменко
Нова надрадикальна постановка Нюрнберзької опери моцартівсього шедевру «Чарівна флейта» викликала серед публіки захоплення, але післясмак події залишив більше питань, як відповідей.
25.03.25
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Штука
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25
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Штука
Перформанс Maria Lui Quintet у “Дзизі”
Вікторія Майсун
На сцені “Дзиґи” звучали здебільшого англомовні композиції у стилі ф’южн. Музиканти експериментували з ритмом, синтезуванням вокалу, чергуванням сольних імпровізацій.
23.03.25
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Штука
Невисловлений реквієм полеглим
Олеся Ісаюк
Позбавлення пам’яті про суб’єктність є частиною колоніальної парадигми, де здомінований не може бути воїном, а тільки «зрадником», романтичним шукачем пригод без ясної цілі
23.03.25
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Україна
Фортепіанні виміри Лео Орнштейна на львівській сцені
Петро Довгань
Музика Лео Орнштейна у виконанні Романа Рєпки заворожила слухачів щирістю та теплом. У атмосфері камерності піаніст продемонстрував технічну довершеність, чудове володіння динамічною й тембрально-колористичною палітрою інструмента.
22.03.25
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Штука
De nobis sine nobis – про нас без нас…
Мирослав Трофимук
313 літ про нас без нас… Нині маємо 2025 р. і величезний, проте, на жаль, не засвоєний досвід із вісімнадцятого століття. Quousque tandem?
22.03.25
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Минуле
Повітряні коридори життя
Наталія Шевченко
Музичні хвилі соло і поліфонія хору ніби існують одночасно в одному просторі, але різних реальностях. Перекочуються камінці нот на берегах сонорних зустрічей, утворюють химерні узори.
21.03.25
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Штука
«Біла книга» європейської оброни: Україна – щит ЄУ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Європейська Комісія репрезентувала «Білу книгу» оборони ЄУ. Україну нарешті офіційно визнано «щитом Європи».
21.03.25
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У світі