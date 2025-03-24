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Уподібнюймось скелі, об яку безупинно б’ється хвиля, вона ж стоїть...
Марк Аврелій
До теми
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25
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Штука
De nobis sine nobis – про нас без нас…
Мирослав Трофимук
313 літ про нас без нас… Нині маємо 2025 р. і величезний, проте, на жаль, не засвоєний досвід із вісімнадцятого століття. Quousque tandem?
22.03.25
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Минуле
Повітряні коридори життя
Наталія Шевченко
Музичні хвилі соло і поліфонія хору ніби існують одночасно в одному просторі, але різних реальностях. Перекочуються камінці нот на берегах сонорних зустрічей, утворюють химерні узори.
21.03.25
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Штука
«Біла книга» європейської оброни: Україна – щит ЄУ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Європейська Комісія репрезентувала «Білу книгу» оборони ЄУ. Україну нарешті офіційно визнано «щитом Європи».
21.03.25
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У світі
Занепад Заходу чи піднесення Сходу?
Тарас Возняк
На наших очах постає Великий Схід з центром у Тихому океані… Не в Середземному морі, як за часів Риму, і не в Атлантиці, як у ХХ столітті
21.03.25
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Дискурси
Україна як собор у риштованні
Людмила Тарнашинська
Назва есею Євгена Сверстюка про роман Олеся Гончара – це не тільки гарна й розлога метафора, а й наша пекуча реальність...
20.03.25
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Дискурси
Світ широкий, воля..
Тарас Прохасько
Якщо людина роздумує про себе як про абсолютну вищість – вона у пастці, що перетворює її на копача, який вишукує мінерали, називаючи це стосунками між живою і неживою природою
20.03.25
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Дискурси
Сергій Маслобойщиков і його Дон Жуан
22-23 березня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави за п’єсою Лесі Українки «Камінний господар», режисером та художником якої уперше на львівському кону виступить Сергій Маслобойщиков.
20.03.25
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Штука