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Ігор Білозір
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75 років тому народився Ігор Білозір
Понеділок, Березень 24, 2025 - 10:30
До теми
«Дударик»: п’ять століть української поезії
Дмитро Кацал
Проєкт «Пісні п’яти століть – Поети» об’єднує як барокову, так і естрадну музику й поезію в унікальне мистецьке дійство завдяки участі рок-блюзбенду, струнного квартету, хору, солістів, відеоарту і навіть штучного інтелекту.
24.03.25
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Штука
Повітряні коридори життя
Наталія Шевченко
Музичні хвилі соло і поліфонія хору ніби існують одночасно в одному просторі, але різних реальностях. Перекочуються камінці нот на берегах сонорних зустрічей, утворюють химерні узори.
21.03.25
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Штука
«Біла книга» європейської оброни: Україна – щит ЄУ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Європейська Комісія репрезентувала «Білу книгу» оборони ЄУ. Україну нарешті офіційно визнано «щитом Європи».
21.03.25
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У світі
Україна як собор у риштованні
Людмила Тарнашинська
Назва есею Євгена Сверстюка про роман Олеся Гончара – це не тільки гарна й розлога метафора, а й наша пекуча реальність...
20.03.25
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Дискурси
Світ широкий, воля..
Тарас Прохасько
Якщо людина роздумує про себе як про абсолютну вищість – вона у пастці, що перетворює її на копача, який вишукує мінерали, називаючи це стосунками між живою і неживою природою
20.03.25
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Дискурси
Сергій Маслобойщиков і його Дон Жуан
22-23 березня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави за п’єсою Лесі Українки «Камінний господар», режисером та художником якої уперше на львівському кону виступить Сергій Маслобойщиков.
20.03.25
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Штука
Світовий порядок – 3.0: прев’ю
Михайло САВЧИН
Обриси майбутнього світового порядку – 3.0 примарні, нагадують відвідування ворожок зі знаменитих Лікіцарів, де в голову приходят лем файні думки
19.03.25
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Дискурси
Мертві душі по-українськи
Юрій Винничук
Якщо в Гоголя мертві душі перетворювалися на папері на живі, то бувало і навпаки, коли жива душа ставала мертвою і вписувалася в «ревізскіє сказки»
19.03.25
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Дискурси