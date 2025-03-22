Влодко Маковецький

«Птах на горищі»: заньківчани в Києві

Злочин, що має геноцидальний характер – показаний на прикладі історії 13-річної дівчинки з Маріуполя у виставі «Птах на горищі» за п’єсою харківського драматурга Олега Михайлова. Постановку здійснив режисер Ігор Білиць.