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Влодко Маковецький
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знимка Влодка Маковецького
Субота, Березень 22, 2025 - 09:45
До теми
Повітряні коридори життя
Наталія Шевченко
Музичні хвилі соло і поліфонія хору ніби існують одночасно в одному просторі, але різних реальностях. Перекочуються камінці нот на берегах сонорних зустрічей, утворюють химерні узори.
21.03.25
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Штука
«Біла книга» європейської оброни: Україна – щит ЄУ
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Цього тижня Європейська Комісія репрезентувала «Білу книгу» оборони ЄУ. Україну нарешті офіційно визнано «щитом Європи».
21.03.25
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У світі
Україна як собор у риштованні
Людмила Тарнашинська
Назва есею Євгена Сверстюка про роман Олеся Гончара – це не тільки гарна й розлога метафора, а й наша пекуча реальність...
20.03.25
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Дискурси
Сергій Маслобойщиков і його Дон Жуан
22-23 березня на Великій сцені Національного театру імені Марії Заньковецької відбудеться прем’єра вистави за п’єсою Лесі Українки «Камінний господар», режисером та художником якої уперше на львівському кону виступить Сергій Маслобойщиков.
20.03.25
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Штука
«Птах на горищі»: заньківчани в Києві
Злочин, що має геноцидальний характер – показаний на прикладі історії 13-річної дівчинки з Маріуполя у виставі «Птах на горищі» за п’єсою харківського драматурга Олега Михайлова. Постановку здійснив режисер Ігор Білиць.
19.03.25
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Штука
Час символізму
Юрко ТИМЧУК
Забуваємо про Бодлера, Верлена і раннього Тичину, бо «теорія несвідомого» в час війни набуває нових незбагненних рис. Огляд подій тижня в Україні.
18.03.25
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Україна
Світло мистецьких цінностей
Мандрівка Театру імені Леся Курбаса поезіями американки Аманди Ґорман у перекладі Катерини Калитко – це одіссея крізь авторський стиль та теми, що резонують у світі: справедливість, рівність, різноманітність.
17.03.25
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Штука
Пригода
Андрій Содомора
Світла любов – противага до темряви, до первісної дикості, стисло кажучи, – до бездушності. Тож навіть хижак, відчуваючи щось геть йому незвичне, відступає
17.03.25
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Дискурси