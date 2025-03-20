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Війна. Березень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2025 року
Четвер, Березень 20, 2025 - 08:45
До теми
Світло мистецьких цінностей
Мандрівка Театру імені Леся Курбаса поезіями американки Аманди Ґорман у перекладі Катерини Калитко – це одіссея крізь авторський стиль та теми, що резонують у світі: справедливість, рівність, різноманітність.
17.03.25
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Штука
Чи знижуються розумові здібності людей
Джон Берн-Мердок
Ми вже не витрачаємо час на активну навігацію в інтернеті і взаємодію з людьми, яких знаємо: на нас навалюється потік контенту
16.03.25
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Дискурси
Три подарунки генерала де Голля
Віталій Портников
Ніхто не залишив нам інструкцій, що робити, а минуле дуже часто стає майбутнім, ми це знаємо
16.03.25
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Дискурси
Фотовізуалізація меж мовчання
21 березня в центрі сучасного мистецтва Jam Factory Art Center (Львів) відкриється виставка Beyond the Silence від Odesa Photo Days Festival та агенції Magnum Photos.
15.03.25
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Штука
Елегія про народження і перетікання
Василь МАХНО
– все тримається на волоску ми і наша земля
15.03.25
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Дискурси
Остання людина?
Тарас Возняк
Варваризація людини відбувається на тлі неймовірного технічного прогресу. Ми у горнилі чергової, тепер вже ментальної, революції
14.03.25
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Дискурси
Стрий, 14.03.1990, наш прапор
Остап РЕСТ
35 років тому над державною спорудою вперше в УРСР офіційно – за рішенням міськвиконкому – замайорів синьо-жовтий прапор.
14.03.25
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Минуле
Всюди було щось
Тарас Прохасько
Змочували джерельною водою висохлі губи. Прикривали своїми тінями очі, які не мали сили закриватися. Дивилися, поглинали і говорили про життя, уявляючи себе на його місці
13.03.25
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Дискурси