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Firefly Aerospace Blue Ghost Mission
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Захід Сонця на поверхні Місяця (Firefly Aerospace Blue Ghost Mission )
Середа, Березень 19, 2025 - 11:45
До теми
Світло мистецьких цінностей
Мандрівка Театру імені Леся Курбаса поезіями американки Аманди Ґорман у перекладі Катерини Калитко – це одіссея крізь авторський стиль та теми, що резонують у світі: справедливість, рівність, різноманітність.
17.03.25
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Штука
Чи знижуються розумові здібності людей
Джон Берн-Мердок
Ми вже не витрачаємо, як колись, час на активну навігацію в інтернеті і взаємодію з людьми, яких знаємо: на нас навалюється потік контенту
16.03.25
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Дискурси
Фотовізуалізація меж мовчання
21 березня в центрі сучасного мистецтва Jam Factory Art Center (Львів) відкриється виставка Beyond the Silence від Odesa Photo Days Festival та агенції Magnum Photos.
15.03.25
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Штука
Елегія про народження і перетікання
Василь МАХНО
– все тримається на волоску ми і наша земля набери води і змий лице бо земля – це розбите яйце-райце
15.03.25
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Дискурси
Місія доктора Міхаеля
Іван Банах
Про сутності, приховані від цікавого ока, і яку міру довелося подвигнути в тім ділі таємничому докторові Міхаелю Маєру.
15.03.25
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Дискурси
Стрий, 14.03.1990, наш прапор
Остап РЕСТ
35 років тому над державною спорудою вперше в УРСР офіційно – за рішенням міськвиконкому – замайорів синьо-жовтий прапор.
14.03.25
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Минуле
Всюди було щось
Тарас Прохасько
Змочували джерельною водою висохлі губи. Прикривали своїми тінями очі, які не мали сили закриватися. Дивилися, поглинали і говорили про життя, уявляючи себе на його місці
13.03.25
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Дискурси
У Львові виходило "Діло"
Костянтин КУРИЛИШИН
Спочатку передбачалося зібрати некрологи, аби доповнити імена українців, чиї біографії випали з поля зору дослідників. Згодом постала ґрунтовніша ідея: систематизувати всі публікації стосовно певної особи
13.03.25
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Галичина