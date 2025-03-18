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Війна. Березень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2025 року
Вівторок, Березень 18, 2025 - 08:30
До теми
Світло мистецьких цінностей
Мандрівка Театру імені Леся Курбаса поезіями американки Аманди Ґорман у перекладі Катерини Калитко – це одіссея крізь авторський стиль та теми, що резонують у світі: справедливість, рівність, різноманітність.
17.03.25
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Штука
Елегія про народження і перетікання
Василь МАХНО
– все тримається на волоску ми і наша земля набери води і змий лице бо земля – це розбите яйце-райце
15.03.25
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Дискурси
Місія доктора Міхаеля
Іван Банах
Про сутності, приховані від цікавого ока, і яку міру довелося подвигнути в тім ділі таємничому докторові Міхаелю Маєру.
15.03.25
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Дискурси
Стрий, 14.03.1990, наш прапор
Остап РЕСТ
35 років тому над державною спорудою вперше в УРСР офіційно – за рішенням міськвиконкому – замайорів синьо-жовтий прапор.
14.03.25
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Минуле
У Львові виходило "Діло"
Костянтин КУРИЛИШИН
Спочатку передбачалося зібрати некрологи, аби доповнити імена українців, чиї біографії випали з поля зору дослідників. Згодом постала ґрунтовніша ідея: систематизувати всі публікації стосовно певної особи
13.03.25
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Галичина
Хай йому грець або Fuck!
Юрій Винничук
Одні тепер тішаться за Іздрика, інші стогнуть, рвуть собі волосся на пупі й обурюються, нарікаючи, що бідний Кобзар перевертається в труні.
12.03.25
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Дискурси
Перший грандіозний протест
Богдан ПАНКЕВИЧ
12 березня 1989 року відбулася наймасовіша за всі попередні протестна акція у Львові – проти фальсифікації висунення кандидатів на вибори
12.03.25
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Минуле
У спалахах рядків Тараса Шевченка
Тарас Пастух
Коли починаєш читати «Кобзар», то відчуваєш, як рядки віршів спалахують авторськими прозріннями минулого та теперішнього і передбаченнями майбутнього
11.03.25
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Штука