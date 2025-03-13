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Юрій Андрухович
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65 років Юрію Андруховичу
Четвер, Березень 13, 2025 - 08:45
До теми
У спалахах рядків Тараса Шевченка
Тарас Пастух
Коли починаєш читати «Кобзар», то відчуваєш, як рядки віршів спалахують авторськими прозріннями минулого та теперішнього і передбаченнями майбутнього
11.03.25
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Штука
Нічому не дивуватися
Юрко ТИМЧУК
Тепер нас можуть вразити хіба що політики, які раптом перетворяться на рептилоїдів, аннунаків або стануть нормальними людьми. Але це не точно.
10.03.25
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Україна
Мрії-сни...
Андрій Содомора
Одна річ – мріяти (творчі мрії), інша – снувати безконечні марні надії, бездумно і бездіяльно сподіватися на щось краще чи боятися гіршого...
10.03.25
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Дискурси
Релігійний світогляд Шевченка
Оксана Сайко
Ніщо не викликало таких жвавих суперечок і дискусій у наукових та церковних колах, як ставлення Шевченка до релігії
09.03.25
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Минуле
Хрест на лобі
Віталій Портников
Як людина, що очолює державу, може погодитися на її ліквідацію? Навіть під тиском, навіть під шантажем? Відповідь є простою: така людина мусить бути знайдена
09.03.25
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Дискурси
Трамп оживляє привидів
Олеся Ісаюк
США в Україні та Східній Європі втратять більше, ніж просто політичну репутацію. Вони вже втратили легенду, натомість ожививши гіркі історичні спомини.
08.03.25
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Україна
Кертіс Ярвін і фантомні болі імперій
Орися БІЛА
Кертіс Ярвін вважає авторитаризм порятунком від хаосу. Його ідеї, колись марґінальні, починають формувати політичну реальність...
07.03.25
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Дискурси
Якщо США не на нашому боці
Максим МУЛЯР
Сполучені Штати сваряться зі всіма своїми союзниками й стають на бік головного ворога. Таке враження складається від спостереження за міжнародними подіями останніх днів.
07.03.25
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У світі