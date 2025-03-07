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Коли навколо багато розумників, тоді і з’являється велика омана
Лао Цзи
До теми
Кертіс Ярвін і фантомні болі імперій
Орися БІЛА
Колись марґінальні ідеї починають формувати політичну реальність...
07.03.25
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Дискурси
Якщо США не на нашому боці
Максим МУЛЯР
Сполучені Штати сваряться зі всіма своїми союзниками й стають на бік головного ворога. Таке враження складається від спостереження за міжнародними подіями останніх днів.
07.03.25
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У світі
Повернення Якова Оренштайна
Ігор Набитович
«Виконавець слова. Яків Оренштайн. Український видавець на перехрестях культур, ідеологій та політики» Івана Монолатія
07.03.25
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Минуле
Український сюжет історії світу
Тарас Прохасько
Щоби не здуріти, щоби не заплутатися остаточно, щоби не заламатися...
06.03.25
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Дискурси
Новий журнал про мистецьку рутину
«Праведниця» — метамодерновий проєкт і нове концептуальне друковане видання, що містить компіляцію матеріалів про культурну рутину, війну, любов, працю, маленькі радощі, страхи та ніжність.
06.03.25
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Штука
Курбасівські фестини «Casino de Paris»
Соломія Хрип'як
Театр імені Леся Курбаса відзначив цікаву подію в культурній історії Львова й свого приміщення: 115 років тому на вулиці Рейтана у Львові відкрили театр-вар’єте «Casino de Paris».
05.03.25
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Штука
Вишенська саламаха
Мар'ян ХОМЯК
Скомпліковані парафіяльні взаємини у Судовій Вишні кінця 30-х років минулого століття у світлі листів о. Осипа Яхимовича до владики Йосафата Коциловського.
05.03.25
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Минуле
Улюблений професор Івана Франка
Юрій Винничук
«Та ви дурні перед обличчям усіх народів, блазні, що дзеленькають дзвониками в такт своїй глупоті і манії...»
05.03.25
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Дискурси