Перейти до основного матеріалу
Пошукова форма
Пошук
галичина
в уkраїні
у світі
штуkа
науkа
дисkурси
минуле
1897
1922
1947
🕛
Toggle navigation
Як понесе з України у синєє море кров ворожу...
Тарас Шевченко
До теми
Якщо США не на нашому боці
Максим МУЛЯР
Сполучені Штати сваряться зі всіма своїми союзниками й стають на бік головного ворога. Таке враження складається від спостереження за міжнародними подіями останніх днів.
07.03.25
|
|
У світі
Повернення Якова Оренштайна
Ігор Набитович
«Виконавець слова. Яків Оренштайн. Український видавець на перехрестях культур, ідеологій та політики» Івана Монолатія
07.03.25
|
|
Минуле
Український сюжет історії світу
Тарас Прохасько
Щоби не здуріти, щоби не заплутатися остаточно, щоби не заламатися, щоби не зникнути від болю і розпачу, щоби не знецінити вартість втрат і випробувань...
06.03.25
|
|
Дискурси
Вишенська саламаха
Мар'ян ХОМЯК
Скомпліковані парафіяльні взаємини у Судовій Вишні кінця 30-х років минулого століття у світлі листів о. Осипа Яхимовича до владики Йосафата Коциловського.
05.03.25
|
|
Минуле
Улюблений професор Івана Франка
Юрій Винничук
«Та ви дурні перед обличчям усіх народів, блазні, що дзеленькають дзвониками в такт своїй глупоті і манії...»
05.03.25
|
|
Дискурси
Нобеля не буде
Юрко ТИМЧУК
Президент США мав велике бажання отримати статуетку, вкриту сплавом «британіум», і премію миру, яку придумав швед, але вручають у Норвегії. Трамп втрачає таку можливість
04.03.25
|
|
Україна
Легенди польської «Солідарності» президенту США. Відкритий лист
Атмосфера в Овальному кабінеті нагадала ту, яку пам'ятаємо з допитів СБ та з комуністичних судилищ
03.03.25
|
|
Дискурси
Пробудження
Андрій Содомора
«Кріпне, наливаючись теплом», укриваючись дрібним цвітом земля. І лютує злобниця-зима від того, «що на цвіт той дрібний в неї сили нема»...
03.03.25
|
|
Дискурси