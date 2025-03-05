Ярослав Мотика «Пієта»

Сергій Савченко в Shum Art Gallery

Ця виставка — не просто візуальна розповідь, а запрошення до рефлексії про те, як ми відчуваємо рух і зміну, як у плині подій народжується нове та, що залишається від прожитого. Автор пропонує знаходити у взаємодії з його роботами власні відповіді на ці запитання.