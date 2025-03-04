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Війна. Березень 2025 року
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Фото зі facebook-сторінки Генерального штабу ЗСУ. Березень 2025 року
Вівторок, Березень 4, 2025 - 11:15
До теми
Хаос, або Світовий порядок 3.0
Михайло САВЧИН
Перепалка у трикутнику Трамп – Зеленський – Ді Джей Венс розкрила кризу як політичної системи США, так і світового порядку загалом
03.03.25
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Дискурси
Бог за викликом
Віталій Портников
Юдеї і перші християни вижили, бо вірили у світ моральних норм, а їхні вороги втратили свою велику цивілізацію. Цивілізацію, що не знала докорів сумління
02.03.25
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Дискурси
Більшість електорату Трампа підтримує Україну
Деніел Балсон
Опитування показало, що серед ядерних виборців-республіканців 69% вважають Росію агресором і 83% не схвалюють Путіна
02.03.25
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Дискурси
Сергій Савченко в Shum Art Gallery
Ця виставка — не просто візуальна розповідь, а запрошення до рефлексії про те, як ми відчуваємо рух і зміну, як у плині подій народжується нове та, що залишається від прожитого. Автор пропонує знаходити у взаємодії з його роботами власні відповіді на ці запитання.
01.03.25
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Штука
Домініканець на віслюкові
Василь МАХНО
А він на віслюкові, як Месія, і пальми тут тремтять і даленіють. Попереду – бо перевізник фруктів – півдня дороги: ананас й кокосом щоденна кава і щоденний космос
01.03.25
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Дискурси
Вільний і мандрівний
Валентина Вусата
Вільний вертеп – спільнота друзів, об’єднаних причетністю до мережі спільножитків “Вільний простір” у Львові. Небайдужа молодь несе Різдво Україною. Цьогоріч Вільний вертеп мав 42 виступи на Львівщині, 67 виступів Україною, і 16 – у східних регіонах та прифронтових територіях.
28.02.25
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Штука
Козакувати по-котячому
Тарас Прохасько
Відповідальність полягає не в тому, аби зробити так, щоби було не тривожно, а в тому, щоби повірити, що так йому найліпше.
28.02.25
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Дискурси
«Загроза незалежної України»
Лєшек Шаруґа
Основою суверенітету України є перетворення її суспільства на політичну націю. Цей процес не був ні очевидним, ні безболісним
28.02.25
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Минуле