Якщо дві помилки не принесли результату, то спробуй третю

«Любов у всіх її проявах»

«Інше життя» – збірка оповідань, герої яких постають перед викликами, що змушують їх поглянути на світ під іншим кутом, знайти себе та переосмислити власне майбутнє. Справжність для них — це найбільший та найдорожчий скарб.