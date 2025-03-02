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eritis sicut deus...
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"eritis sicut deus..." (скульптура Гуґо Рейнгольда)
Неділя, Березень 2, 2025 - 23:45
До теми
«Загроза незалежної України»
Лєшек Шаруґа
Основою суверенітету України є перетворення її суспільства на політичну націю. Цей процес не був ні очевидним, ні безболісним
28.02.25
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Минуле
«Любов у всіх її проявах»
«Інше життя» – збірка оповідань, герої яких постають перед викликами, що змушують їх поглянути на світ під іншим кутом, знайти себе та переосмислити власне майбутнє. Справжність для них — це найбільший та найдорожчий скарб.
27.02.25
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Штука
Освіта як штрих-код?
Роман Трифонов
Українській освіті потрібна невимучена усмішка вчителя і вчительки. Замислене обличчя над новою науковою ідеєю доцента і професорки. Над ідеєю, а не формою звіту.
27.02.25
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Дискурси
Була колись розпусна епоха
Юрій Винничук
За часів моєї бурхливої молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм чи навіть аб'юз. Як й "інтегративні парадигми з імплікативним зв'язком"
26.02.25
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Дискурси
Світова премʼєра "Романтичної" симфонії Родіна
Його творчість відома своєю емоційною глибиною, масштабністю та гармонійним поєднанням форми та змісту. Музика Родіна – це завжди щира розмова зі слухачем, де кожна нота промовляє про важливе: любов, надію, красу.
25.02.25
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Штука
Номадне мислення Лесі Українки
Тамара Гундорова
Чужина, орієнталізм і туристичний погляд з позиції гетеротопної «чужини» в посторієнтальній оптиці Лариси Косач, вічної вигнанки
25.02.25
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Дискурси
Вдаримо форумом по…
Юрко ТИМЧУК
Поки Трамп досягав чергових вершин вашингтонського дна, в Німеччині вибрали когось адекватнішого за Шольца, а в Києві багато і цікаво говорили. Огляд подій тижня.
24.02.25
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Україна
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25
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Штука