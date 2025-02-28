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Galanthus nivalis
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Galanthus nivalis (підснїжник)
П'ятниця, Лютий 28, 2025 - 19:45
До теми
«Любов у всіх її проявах»
«Інше життя» – збірка оповідань, герої яких постають перед викликами, що змушують їх поглянути на світ під іншим кутом, знайти себе та переосмислити власне майбутнє. Справжність для них — це найбільший та найдорожчий скарб.
27.02.25
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Штука
Була колись розпусна епоха
Юрій Винничук
За часів моєї бурхливої молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм чи навіть аб'юз. Як й "інтегративні парадигми з імплікативним зв'язком"
26.02.25
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Дискурси
Світова премʼєра "Романтичної" симфонії Родіна
Його творчість відома своєю емоційною глибиною, масштабністю та гармонійним поєднанням форми та змісту. Музика Родіна – це завжди щира розмова зі слухачем, де кожна нота промовляє про важливе: любов, надію, красу.
25.02.25
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Штука
Вдаримо форумом по…
Юрко ТИМЧУК
Поки Трамп досягав чергових вершин вашингтонського дна, в Німеччині вибрали когось адекватнішого за Шольца, а в Києві багато і цікаво говорили. Огляд подій тижня.
24.02.25
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Україна
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25
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Штука
Між чимось – і нічим...
Андрій Содомора
Коли ми кажемо, що «сум душу огортає», то мимоволі бачимо той «сум» в образі туману, що турботливо огортає душу...
24.02.25
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Дискурси
Що таке війна
Остап Сливинський
ми не залишимо по собі незмивних слідів на ваших гаслах і цінностях які ми так не за призначенням використали що й дітям своїм ви вже не знаєте як їх показати
24.02.25
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Дискурси
Чи виграє український вчитель битву під Садовою?
Олеся Ісаюк
У нас держава є. Але при цьому ознак системної роботи в напрямі формування національного наративу і форм співіснування з нею непомітно
23.02.25
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Галичина