Galanthus nivalis

Galanthus nivalis (підснїжник)головна

Galanthus nivalis (підснїжник)

П'ятниця, Лютий 28, 2025 - 19:45

До теми

«Любов у всіх її проявах»
«Інше життя» – збірка оповідань, герої яких постають перед викликами, що змушують їх поглянути на світ під іншим кутом, знайти себе та переосмислити власне майбутнє. Справжність для них — це найбільший та найдорожчий скарб.
27.02.25 | | Штука
Була колись розпусна епоха
Юрій Винничук
За часів моєї бурхливої молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм чи навіть аб'юз. Як й "інтегративні парадигми з імплікативним зв'язком"
26.02.25 | | Дискурси
Світова премʼєра "Романтичної" симфонії Родіна
Його творчість відома своєю емоційною глибиною, масштабністю та гармонійним поєднанням форми та змісту. Музика Родіна – це завжди щира розмова зі слухачем, де кожна нота промовляє про важливе: любов, надію, красу.
25.02.25 | | Штука
Вдаримо форумом по…
Юрко ТИМЧУК
Поки Трамп досягав чергових вершин вашингтонського дна, в Німеччині вибрали когось адекватнішого за Шольца, а в Києві багато і цікаво говорили. Огляд подій тижня.  
24.02.25 | | Україна
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25 | | Штука
Між  чимось – і нічим...
Андрій Содомора
Коли ми кажемо, що «сум душу огортає», то мимоволі бачимо той «сум» в образі туману, що турботливо огортає душу...
24.02.25 | | Дискурси
Що таке війна
Остап Сливинський
ми не залишимо по собі незмивних слідів на ваших гаслах і цінностях які ми так        не за призначенням використали що й дітям своїм        ви вже не знаєте як їх показати
24.02.25 | | Дискурси
Чи виграє український вчитель битву під  Садовою?
Олеся Ісаюк
У нас держава є. Але при цьому ознак системної роботи в напрямі формування національного наративу і форм співіснування з нею непомітно
23.02.25 | | Галичина

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