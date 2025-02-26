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«Народження Венери» Сандро Боттічеллі
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«Народження Венери» Сандро Боттічеллі
Середа, Лютий 26, 2025 - 16:30
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Вдаримо форумом по…
Юрко ТИМЧУК
Поки Трамп досягав чергових вершин вашингтонського дна, в Німеччині вибрали когось адекватнішого за Шольца, а в Києві багато і цікаво говорили. Огляд подій тижня.
24.02.25
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Україна
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25
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Штука
Що таке війна
Остап Сливинський
ми не залишимо по собі незмивних слідів на ваших гаслах і цінностях які ми так не за призначенням використали що й дітям своїм ви вже не знаєте як їх показати
24.02.25
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Дискурси
Так ми встояли: фільм-екскурсія
До третіх роковин початку повномасштабного вторгнення рф у вільний доступ виходить другий фільм режисера Дмитра Чорного «24.02 ДЕНЬ, КОЛИ МИ ОБ’ЄДНАЛИСЬ». В центрі розповіді – історія, яку пережив кожен українець.
23.02.25
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Штука
Коло Європи
Віталій Портников
Перелякане можливістю війни людство нехтує інтересами жертви, розпалює великий конфлікт – а вже ті, хто після нього виживуть, роблять правильні висновки
23.02.25
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Дискурси
Ласкаво просимо в новий світовий хаос
Максим МУЛЯР
Європейці побоювалися другого пришестя Трампа з його політикою ізоляціонізму. Але ні Євроунія, ні Україна не були готовими до аж такого радикального розвороту трампівських США.
21.02.25
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У світі
«Любов Данаї» у Баварській опері
Аделіна Єфіменко
У момент написання твору на тлі руїн війни Штраус у назві опери означує любов як сенс людського життя. Музика утопічного «кращого світу» – про історію вибору на користь любові, а не золота, багатства, влади.
20.02.25
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Штука
По лезові...
Тарас Прохасько
Дуже важливими є дві протилежні речі. Перше – знати, що це той самий твій народ. Друге – знати, що ти у підставових речах не хочеш мати з ним нічого спільного
20.02.25
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Дискурси