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Леся Українка
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25 лютого 1871 року народилася Леся Українка
Вівторок, Лютий 25, 2025 - 16:15
До теми
(Мистецькі) полілоги між фронтом і тилом
Упродовж кількох тижнів дванадцять тандемів художниць та художників між фронтом та (відносно) безпечними регіонами ведуть мистецьке листування —в програмі «Чи співають жаби в стінах?»
24.02.25
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Штука
Так ми встояли: фільм-екскурсія
До третіх роковин початку повномасштабного вторгнення рф у вільний доступ виходить другий фільм режисера Дмитра Чорного «24.02 ДЕНЬ, КОЛИ МИ ОБ’ЄДНАЛИСЬ». В центрі розповіді – історія, яку пережив кожен українець.
23.02.25
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Штука
Коло Європи
Віталій Портников
Перелякане можливістю війни людство нехтує інтересами жертви, розпалює великий конфлікт – а вже ті, хто після нього виживуть, роблять правильні висновки
23.02.25
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Дискурси
Ласкаво просимо в новий світовий хаос
Максим МУЛЯР
Європейці побоювалися другого пришестя Трампа з його політикою ізоляціонізму. Але ні Євроунія, ні Україна не були готовими до аж такого радикального розвороту трампівських США.
21.02.25
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У світі
Очевидні паралелі
Мартін Полляк
Одна з останніх публічних лекцій Мартіна Полляка (1944–2025): «Довга тінь зловісного минулого – історія, що не має кінця».
21.02.25
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Дискурси
«Любов Данаї» у Баварській опері
Аделіна Єфіменко
У момент написання твору на тлі руїн війни Штраус у назві опери означує любов як сенс людського життя. Музика утопічного «кращого світу» – про історію вибору на користь любові, а не золота, багатства, влади.
20.02.25
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Штука
По лезові...
Тарас Прохасько
Дуже важливими є дві протилежні речі. Перше – знати, що це той самий твій народ. Друге – знати, що ти у підставових речах не хочеш мати з ним нічого спільного
20.02.25
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Дискурси
Ключі Петра проти радянського молота
Вікторія Сергієнко
Історія довкола подорожі папського місіонера П’єтро Леоні («Товариство Ісуса») з колегії у Римі до СРСР.
20.02.25
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Минуле