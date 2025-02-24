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2022-02-24
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почався четвертий рік війни
Понеділок, Лютий 24, 2025 - 00:30
До теми
Ласкаво просимо в новий світовий хаос
Максим МУЛЯР
Європейці побоювалися другого пришестя Трампа з його політикою ізоляціонізму. Але ні Євроунія, ні Україна не були готовими до аж такого радикального розвороту трампівських США.
21.02.25
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У світі
«Любов Данаї» у Баварській опері
Аделіна Єфіменко
У момент написання твору на тлі руїн війни Штраус у назві опери означує любов як сенс людського життя. Музика утопічного «кращого світу» – про історію вибору на користь любові, а не золота, багатства, влади.
20.02.25
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Штука
Ключі Петра проти радянського молота
Вікторія Сергієнко
Історія довкола подорожі папського місіонера П’єтро Леоні («Товариство Ісуса») з колегії у Римі до СРСР.
20.02.25
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Минуле
Забуті львівські мандрівники по Африці
Юрій Винничук
А ті мандри галичан породили навіть польську колоніяльну ідеологію – преса стверджувала, що львів'яни мали власну державу у Східній Африці
19.02.25
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Дискурси
Ergo bibamus!
Наталя Сиротинська
Поміж елегійним вилущуванням сенсів із запаху й усміху, книги і келиха, бесіди й музики, спису і правди до промовистої рівноваги незкінченної низки віків, років, днів.
19.02.25
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Штука
Писки і халяви
Юрко ТИМЧУК
В доісторичні часи двоногі за допомогою життєствердних криків і дрючків заганяли мамонтів собі на вечерю. В постіндустріальному світі змінилися тільки дрючки і мамонти
18.02.25
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Україна
Кому?
Майкл Мишкало
Наші дорослі діти не поділяють наших смаків – герої наших книжок їм байдужі. Їх не цікавлять наші культові рок-групи, саундтреки нашої молодості – ця музика їх не зачіпає
18.02.25
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Дискурси
«Жінка без тіні» крізь призму сьогодення
Аделіна Єфіменко
Постановка в Дойче Опер Берлін виходить як за межі історичної інтерпретації, так і за межі сучасної актуалізації. Тобіас Кратцер окреслив нову тенденцію режисерської опери як соціально-психологічного дослідження з цікавими культурологічними перспективами.
18.02.25
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Штука