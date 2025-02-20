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Майдан. 2014 року
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Майдан Незалежності. Лютий 2014 року
Четвер, Лютий 20, 2025 - 19:15
До теми
Писки і халяви
Юрко ТИМЧУК
В доісторичні часи двоногі за допомогою життєствердних криків і дрючків заганяли мамонтів собі на вечерю. В постіндустріальному світі змінилися тільки дрючки і мамонти
18.02.25
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Україна
Кому?
Майкл Мишкало
Наші дорослі діти не поділяють наших смаків – герої наших книжок їм байдужі. Їх не цікавлять наші культові рок-групи, саундтреки нашої молодості – ця музика їх не зачіпає
18.02.25
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Дискурси
Імперіалізмові не можна поступатися
Мирослав Чех
Путіновські постійні посилання на історію є вигідними через імперські «фантомні болі» європейських країн, що мали з Росією періоди співпраці
17.02.25
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Дискурси
Прозорість
Андрій Содомора
Щоби почути тишу й розкошувати в ній, потрібен якийсь звук, що її, цю тишу, творить. А щоб подивляти прозорість – потрібна якась річ, що на дні тієї прозорості.
17.02.25
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Дискурси
Мюнхенська промова
Віталій Портников
Слова на захист дезінформації та брехні, навіть коли їх промовляє віцепрезидент найвпливовішої держави демократичного світу, не роблять брехню правдою
16.02.25
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Дискурси
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25
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Дискурси
Протистояти геноциду: бандерівський рецепт
Олеся Ісаюк
Декалог українського націоналіста задає не стільки ідеологічну, скільки мітологічну рамку сенсу існування українства в протистоянні з Москвою
15.02.25
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Галичина
Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала.
13.02.25
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Дискурси