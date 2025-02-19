19-02-2014

19 лютого 2014 рокуголовна

19 лютого 2014 року

Середа, Лютий 19, 2025 - 16:15

До теми

Прозорість
Андрій Содомора
Щоби почути тишу й розкошувати в ній, потрібен якийсь звук, що її, цю тишу, творить. А щоб подивляти прозорість – потрібна якась річ, що на дні тієї прозорості.
17.02.25 | | Дискурси
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25 | | Дискурси
Протистояти геноциду: бандерівський рецепт
Олеся Ісаюк
Декалог українського націоналіста задає не стільки ідеологічну, скільки мітологічну рамку сенсу існування українства в протистоянні з Москвою
15.02.25 | | Галичина
Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала. 
13.02.25 | | Дискурси
Перший портрет владики Андрея роботи Олекси Новаківського
Любов Волошин
«Малювавєм його під час мого гостинного перебування у Ексцелєнциї яко реконвалісцент»
13.02.25 | | Минуле
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25 | | Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25 | | Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25 | | Дискурси

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