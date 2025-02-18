Війна. Лютий 2025 року

Вірш для Анни Ґрувер

Василь МАХНО

Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.