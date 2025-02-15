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Мудрість над усіма чеснотами царює. Лише мудрець вільний та цар
Філон
До теми
Вірш для Анни Ґрувер
Василь МАХНО
Ханукальний сріберний підсвічник і молочні ріки з кисілем, і вкраїнські ледь пологі схили, і колядка та Не плач, Рахиле, й поспіша Пречиста в Вифлеєм.
15.02.25
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Дискурси
Протистояти геноциду: бандерівський рецепт
Олеся Ісаюк
Декалог українського націоналіста задає не стільки ідеологічну, скільки мітологічну рамку сенсу існування українства в протистоянні з Москвою
15.02.25
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Галичина
Звір у лісі
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
Рись, прудка й спритна, лиш би не скакла згори, не напала зненацька. А вовк такий, шо зикне усі вивці, навіть їкшо ни ме їсти. Їк си даст, вистинає шо до одної, аби ни було.
14.02.25
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Дискурси
Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала.
13.02.25
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Дискурси
Перший портрет владики Андрея роботи Олекси Новаківського
Любов Волошин
«Малювавєм його під час мого гостинного перебування у Ексцелєнциї яко реконвалісцент»
13.02.25
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Минуле
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25
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Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25
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Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25
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Дискурси