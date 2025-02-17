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Макс Бекманн «Блудний син» (1949)
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Макс Бекманн «Блудний син» (1949)
Понеділок, Лютий 17, 2025 - 00:00
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Повнота життя
Тарас Прохасько
Сидів під трепетою. Трепета раз тріпотіла, раз трепетала. І вона мене загіпнотизувала. Згадав трепету, яка росла на протилежному бережку яру, над яким я ріс. З того все й почалося.
13.02.25
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Дискурси
Перший портрет владики Андрея роботи Олекси Новаківського
Любов Волошин
«Малювавєм його під час мого гостинного перебування у Ексцелєнциї яко реконвалісцент»
13.02.25
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Минуле
Високопоставлені аферисти
Юрій Винничук
Шулери засідали зазвичай у каварнях, а їхніми жертвами були недосвідчені молодики або провінціяли, які в столиці натрапляли на кращих гравців, ніж вони
12.02.25
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Дискурси
Фата-моргана вічної молодості
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Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25
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Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
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Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
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11.02.25
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Дискурси
Рідкісноземельна політика
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Україна
Між містом і селом
Андрій Содомора
Людина і в наші дні все ще між містом і селом; між серцем та інтелектом; між словом живим, від землі, – і словом, шикованим під правила...
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Дискурси