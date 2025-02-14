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Константін Бранкузі «Поцілунок»
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Константін Бранкузі «Поцілунок»
П'ятниця, Лютий 14, 2025 - 16:00
До теми
Фата-моргана вічної молодості
Ірина Фотуйма
Написаний у 2003 році роман Степана Процюка «Тотем» спричинив бурю різноманітних емоцій, змістив спектри бачення нової літературної епохи і представив світові максимально натуралістичний образ травмованої та психологічно нестабільної нації.
12.02.25
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Штука
Перша дружина і теща Михайла Рудницького: хто вони?
Євген Нахлік
Дружина Рудницького була донькою Ярослава Олесницького, а не його стрийка Евгена, як вважається нині
11.02.25
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Минуле
Маск підтверджує слушність Залужного
Мирослав Чех
Маск оголосив про збільшення витрат на сучасні технології та штучний інтелект, бо своєю нинішньою зброєю США не виграють наступну війну
11.02.25
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Дискурси
Рідкісноземельна політика
Юрко ТИМЧУК
«Житницею Європи» Україну вже називали – тепер маємо шанс стати «шахтою» або «кар’єром» світового масштабу. Огляд подій минулого тижня в Україні.
11.02.25
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Україна
Між містом і селом
Андрій Содомора
Людина і в наші дні все ще між містом і селом; між серцем та інтелектом; між словом живим, від землі, – і словом, шикованим під правила...
10.02.25
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Дискурси
При[сутність] поезії у воєнний час
Лілія Бомко
Поезія Ярини Чорногуз виявляє інший бік присутності людини в цьому світі, власне, того життя, що випливає зі смерті. Усією збіркою відлунює мотив філософії помирання, а також парадоксальне поняття – життєствердності смерті – барокові протиріччя осмислення свободи.
09.02.25
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Штука
Фаворит
Віталій Портников
Поява фаворита у республіці – ознака насамперед тяжіння до царювання, а не до правління, ознака непевності в собі й у власних силах, можливо навіть фізичних
09.02.25
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Дискурси
Коли варяги – не варяги…
Олеся Ісаюк
Було у варягів унікальне поєднання – вони брали участь у формуванні першої достеменно відомої державності на теренах України, а водночас не були в загальній уяві окупантами.
08.02.25
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Україна